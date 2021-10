"A Ladispoli le istituzioni non sono state al passo con i tempi" - Terzo Binario News

Lettera di un cittadino che si accoda al pensiero di Gaetano Minasi

“Nel leggere la lettera del sig. Minasi, che saluto anche se non conosco, volevo condividere non solo il pensiero della perdita, nei tempi, la città è cresciuta, ma le istituzioni no, non sono state in grado di seguire i tempi.

Lo si vede già dall’esterno del Palazzo, in effetti tutta l’area non ha una gestione, un primitivo piazzale.

Non solo per il gran numero di abitanti e auto, ma non si è adeguata alla gestione dei parcheggi, anche su viale Italia, parcheggi su ambo i lati e in doppia fila, basterebbe forse un solo lato a spina di pesce, qualche vigile in giro, il ripristino delle aiuole e marciapiedi, non solo nel viale, ma tutto il viale di via Ancona, le traverse di viale Italia, ne vogliamo parlare?

Poi da pendolare, mi chiedo ma quel parcheggio al cavalcavia della stazione, non poteva essere un multipiano, anche di un solo piano, quei “poveri” abitanti di quartiere.

Egr. Minasi, l’aumento demografico e conseguente traffico, con la non capacità di poter gestire un’area, porta al caos, lo viviamo ogni giorno, fin quando l’egoismo e l’interesse di pochi, prevale, poco sarà fatto e la nostalgia dei tempi che furono aumenta”.

DB

