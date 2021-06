"A Ladispoli è la sera dei miracoli per pochi, i soliti noti, i re del cemento e dell'addio alla democrazia" - Terzo Binario News

Intervento di Italia in Comune Ladispoli

“Il nostro amato Lucio Dalla cantava “è la sera dei miracoli fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone”

A Ladispoli è la sera dei miracoli per pochi, i soliti noti, i re del cemento e delle procedure Amministrative prive di democrazia, partecipazione, responsabilità.

E’ la sera di un lunedì di giugno, in cui il caldo è terribile, i Cittadini hanno voglia di distrarsi, ed in un Consiglio Comunale blindato, a porte chiuse, ed in gran segreto il Sindaco Grando si accinge a far votare una tra le più imponenti colate di cemento mai viste su Ladispoli tramite un piano integrato, e continuando a tener ben saldo in qualche cassetto delle sue scrivanie la variante al Prg.

Ma la variante, va ricordato, è lo strumento unico per sviluppare una programmazione urbanistica che tenendo conto di tutto il nostro territorio può affrontare effetti, benefici e problematiche inerenti una massiva invasione nuova di cemento.

Ci siamo mossi per tempo, sopra e sottotraccia, per comprendere, tentare di stanare e comprendere cosa si stesse facendo a Palazzo Falcone, abbiamo recuperato informazioni, documenti, ascoltando ed osservando per mesi, fino a rendere pubblico alle Cittadini ed ai Cittadini il fattaccio.

Giorni fa abbiamo provato a partecipare alla Commissione urbanistica, portata avanti malgrado le assenze dei funzionari e del Presidente che ne aveva chiesto il rinvio, siamo stati cacciati dal Sindaco Grando con banale scusa del covid, mentre i prenditori li ha fatti accomodare, poi abbiamo ben capito la ragione per cui sarebbe stata scomoda la nostra presenza.

Dopo un gran lavoro mediatico, informativo, abbiamo organizzato un sit-in davanti al Consiglio Comunale per dimostrare i fatti e tra i molti Cittadini partecipanti notiamo con estremo piacere la presenza e l’adesione di alcuni Partiti, liste civiche e movimenti, speriamo davvero, dopo molti tentativi, possa essere l’occasione giusta per ripristinare un dialogo costruttivo tra le forze sane di questa Città, ormai stanca, stremata da una gestione Politica e Amministrativa pessima, costruita intorno ad interessi e personalismi, abbandonando totalmente la parte vera di questa Città.

Ladispoli è stanca e stremata, ha bisogno di una nuova classe dirigente competente ed etica, che sappia osservare tra le pieghe sofferenti di questa nostra Ladispoli, ed interpretare una rinascita pragmatica ed efficace, capace e innovativa”.

Italia in Comune Ladispoli