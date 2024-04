Un'esplosione di magia a Cerveteri, arriva "Circus Atmosphere" • Terzo Binario News

Appuntamento dal 13 Aprile al parcheggio dello stadio Enrico Galli di Cerveteri

Un’esplosione di magia arriva a Cerveteri!

Circus Atmosphere sta per debuttare con il meglio della Eccellenza Italiana, del quale tutti i media parlano. Una novita’ per il mondo dei circhi, dove gli Animali sono del tutto Olografici, solo e unicamente virtuali!

Tra acrobati, equilibristi e simpatici clown ammirerete da vicino anche animali del mondo terrestre e marino. Sara’ una esperienza unica!

Dal 13 al 28 aprile Cerveteri, parcheggio Stadio Comunale

sito www.circusatmosphere.com

spettacolo del debutto, 13 aprile alle ore 18:30.

IL Circus Atmosphere è una assoluta novità nell’ambito degli spettacoli circensi di questi ultimi anni.

Realizzato e proposto da una famiglia con radici profonde nella storia del Circo italiano, la Famiglia Vassallo. ”Non certo contrari alle tradizioni, ma dopo ricerche, attente riflessioni e la consulenza di esperti, abbiamo trovato un giusto equilibrio nel realizzare uno spettacolo, che abbini la tradizione alla modernità”. ​

Il prodotto che ne è scaturito è fantastico, anzi magico. Gli Animali ci sono! Sebbene siano solo virtuali, perché proiettati su una grande rete che avvolge per intero la pista e che li fa apparire più reali che mai, grandi, immensi, dando l’illusione di poterli perfino toccare. Questo effetto viene proposto in due momenti dello show. Nella prima proiezione si assiste un pò’ alla genesi del Mondo, quindi si susseguono animali acquatici come Delfini, Otarie, Tartarughe, Megattere, incluso il pericoloso Squalo bianco.

Nella seconda, invece, vi sono solo animali terrestri, Cavalli, Elefanti, Dromedari, Tigri, Leoni, Orsi polari, che danzano, saltano, e non solo! L’effetto è surreale! Lo spettacolo è composto da grandi numeri: verticalisti, giocolieri, illusionisti, trapezisti, pattinatori, equilibristi ballerini e tanto altro!

In tutto questo non può mai mancare il clown, compare tra un numero e l’altro come per incanto in mezzo al pubblico, per la gioia dei piccoli e dei grandi. Il pubblico è spesso in visibilio e prodigo di applausi fragorosi e prolungati, come quelli elargiti, con un tutti in piedi. Si esce soddisfatti e contenti di avere scelto di trascorrere due ore assieme alla propria famiglia o con amici, nella magica atmosfera, regalata dal favoloso “Circus Atmosphere”