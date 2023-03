A fuoco sedici vetture di Poste Italiane sulla Togliatti: ipotesi azione anarchica • Terzo Binario News

Alle ore 3,46 di oggi 18 marzo la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato due aps (10 A e 12 A) e due autobotti in viale Palmiro Togliatti 1505 a Roma, per l’incendio di sedici autovetture di proprietà di Poste Italiane.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

I veicoli coinvolti nel rogo sono stati completamenti distrutti dalle fiamme: erano tutti posteggiati in un’area esterna.

In corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto. Sul posto erano presenti le FF.OO.

E proprio le indagini si sarebbero indirizzate verso l’azione di matrice anarchica.