A Fregene torna la rassegna “Cultura è Legalità”, ospite Domenico Tomassetti con “Una vita come la tua” • Terzo Binario News

A Fregene torna la rassegna “Cultura è Legalità”, ospite Domenico Tomassetti con “Una vita come la tua”

Torna a Fregene l’appuntamento della rassegna “Cultura è Legalità” ideata e organizzata dall’ Associazione Quote Merito, che continua a promuovere importanti momenti di condivisione e spunti di riflessione anche e soprattutto attraverso la presentazione di opere letterarie capaci di mettere in contatto con i tanti aspetti della società attraverso un unico filo conduttore: il legame indissolubile tra legalità e cultura.

Sabato 24 febbraio alle ore 17, presso la Biblioteca Gino Pallotta, sarà la volta di Domenico Tomassetti e del suo romanzo: “Una vita come la tua”(Edizioni Bertone).

Domenico Tomassetti, avvocato romano, ha alle sue spalle una produzione di indiscusso valore.

Ha scritto soggetto e sceneggiatura di alcuni importanti film per la Rai, tra i quali L’ultima lezione (sulla scomparsa di Federico Caffè); La vita rubata (sull’omicidio di Graziella Campagna); Edda Ciano ed il comunista (tratto dal libro di Marcello Sorgi; vincitore del premio della Giuria al Roma Fiction festival 2012 per la migliore sceneggiatura) e Taodue come La scorta di Borsellino (sulla strage di via D’Amelio).

“Una vita come la tua” è il suo primo romanzo – vincitore del concorso letterario Letteratura per la Giustizia organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dal quotidiano «Il Dubbio» – ed è stato premiato al Salone del Libro di Torino 2021

L’opera, liberamente ispirata a recenti fatti di cronaca (ma con personaggi e situazioni di pura fantasia) offre uno spaccato della professione forense vista dal suo interno e dall’occhio di chi, ogni faticoso giorno, cerca di sopravvivere al mondo dell’ ingiustizia. Ma è anche e soprattutto il racconto del rapporto di un padre e suo figlio, di un amore reciproco forse mai archiviato, rinnovato dalla ricerca della propria identità e del senso profondo del vivere.

Un momento di riflessione personale e sociale che vale la pena condividere

A dialogare con l’Autore saranno Arcangela Galluzzo e Paola Meloni, rispettivamente Presidente e Coordinatrice Regionale del Lazio dell’Associazione Quote Merito.