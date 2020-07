A Fiumicino pulite le spiagge di Palidoro, Focene e sull’Arrone - Terzo Binario News

Soddisfatto il presidente della commissione consiliare Ambiente, Chierchia, che lancia un appello: “Non abbandonate i rifiuti”

La ditta responsabile della pulizia delle spiagge di Fiumicino, vincitrice dell’ultimo appalto, ha completato ieri (8 luglio 2020) la pulizia degli arenili in area di riserva a Focene, sull’Arrone e a Palidoro.

“Un intervento molto importante – dichiara il presidente della commissione Ambiente del Comune di Fiumicino, Massimo Chierchia – per la tutela delle zone più belle del nostro territorio e per il quale ringrazio l’assessorato all’Ambiente e la ditta che ha eseguito i lavori”.

“Colgo l’occasione – aggiunge Chierchia – per rivolgere un appello anche a tutti coloro che, apprezzando le nostre spiagge e le aree di riserva, le scelgono per trascorrere ore piacevoli. Non abbandonate rifiuti sulle spiagge, portateli via con voi e smaltiteli nel primo cestino o contenitore disponibile. La tutela dell’ambiente – conclude il presidente della commissione consiliare – è un dovere di ciascuno di noi e tutti dobbiamo fare un piccolo sforzo per proteggerlo”.