A Fiumicino la Sagra del pesce e delle tradizioni marinare • Terzo Binario News

Appuntamento per venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno

Arriva l’estate ed è tempo di Sagre ed eventi in tutto il litorale romano.

Se il 30 maggio, l’1 e 2 giugno a Passoscuro ci sarà la Sagra della Tellina, la settimana successiva sarà Fiumicino a festeggiare le eccellenze del territorio. La Pro Loco Fiumicino infatti, organizza per i giorni 7, 8 e 9 giugno, la Sagra del Pesce – Festa delle Tradizioni Marinare della Città di Fiumicino.

L’appuntamento è in Piazzale Traiano Imperatore (plateatico mercato del sabato – Via Foce Micina). Come sempre, sarà una calda estate di appuntamenti.