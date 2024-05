A Cerveteri tornano le azalee di Airc, una pianta meravigliosa per sostenere la ricerca sul cancro • Terzo Binario News

Appuntamento con i volontari Assovoce in Piazza Aldo Moro

Come tradizione, come accade da 40anni, tornano in tutta Italia le azalee di Airc – Associazione Italiana Ricerca sul cancro. Uno stand solidale sarà presente anche a Cerveteri, in Piazza Aldo Moro, presidiato come tradizione, dai Volontari di Assovoce, partner storici delle attività di Airc. Li troverete dalla mattinata di sabato 11 maggio, fino ad esaurimento piantine.

Obiettivo dell’iniziativa, è sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. Dal 1984, anno della prima edizione, L’Azalea della Ricerca è un momento di grande partecipazione collettiva e il suo successo è dovuto alla generosità dei cittadini italiani e alla disponibilità degli oltre 20.000 volontari che permettono una distribuzione capillare delle piante su tutto il territorio nazionale.

L’invito a tutti i lettori di Terzobinario, è quello di recarsi in Piazza a Cerveteri sabato 11 e domenica 12