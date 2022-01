A Fiumicino i positivi sono 875 - Terzo Binario News

“Sono 151 i nuovi positivi che registriamo rispetto a ieri sul nostro territorio, secondo il report della Asl RM3”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“In questo momento il totale dei positivi in città è pari a 875 persone perché, fortunatamente, contiamo anche 203 guariti – aggiunge Montino -. Il rapporto con la popolazione è di 1.06 mentre l’età media è di 36 anni”.

“Sono ancora numeri allarmanti, specialmente i nuovi contagi giornalieri, molto superiori al periodo critico dello scorso anno – sottolinea il sindaco -.

Per questa ragione teniamo alta l’attenzione e monitoriamo la situazione, anche alla luce di quello che emergerà da domani con i tamponi per i ragazzi delle scuole per i quali, unico comune nel Lazio, abbiamo attivato le due postazioni di piazzale Mediterraneo e di Passoscuro che poi si sposterà a Maccarese, Aranova e nelle altre località”.