A Civitavecchia viaggio in quattro tappe ne "La Memoria Ritrovata" • Terzo Binario News

Alla scoperta della storia della città con Roberta Galletta, sempre alle 21 di mercoledì: si comincia stasera

“La Memoria Ritrovata-Viaggio alla scoperta della Storia di Civitavecchia” torna per tutto il mese di Agosto con quattro appuntamenti per conoscere la storia e le vicende del Porto Storico di Civitavecchia.

“Il Porto Narrato- Quattro luoghi iconici del Porto Storico di Civitavecchia” e’ infatti l’appuntamento da non perdere per conoscere e scoprire la storia dei quattro simboli più significativi del porto di Civitavecchia.

La Darsena Romana, La Rocca, La Fortezza Giulia e la Civitavecchia Sotterranea saranno narrati non solo attraverso immagini e filmati d’epoca ma sarà possibile, grazie all’uso dell’Intelligenza Artificiale e delle moderne tecnologie che sono stati utilizzati per raccontare e ricostruire luoghi e monumenti ormai perduti a causa dei bombardamenti del 1943-44, rivivere emozioni uniche nella splendida cornice del Porto Storico di Civitavecchia.

La particolare e unica idea di questa edizione della manifestazione nasce dalla volontà di cambiare ogni anno il tema degli incontri pubblici del progetto della “Memoria Ritrovata”, nato come format nel 2009 e presentato nel 2014 in forma di passeggiate tematiche, poi dal 2016 come incontri nelle piazze storiche, dal 2020 al 2022 come incontri nei quartieri cittadini, nel 2023 come incontri nelle sette chiese del Centro Storico e lo scorso anno, nel 2024, in forma di sette passeggiate serali per conoscere e scoprire le iscrizioni, le lapidi e gli stemmi pontifici presenti in città.

Il programma di questa edizione prevede quindi quattro incontri serali, dalle 21.00 alle 22.30 all’interno del Porto Storico di Civitavecchia ogni Mercoledì dalle 21.00 alle 22.30, dal 06 Agosto 2025 al 27 Agosto 2025 secondo il seguente calendario:

Mercoledì 6 Agosto 2025 ore 21

“La Darsena Romana-Il porticciolo di Civitavecchia”, Terrazza della Darsena Romana

Mercoledì 13 Agosto 2025 ore 21

“La Rocca, il castello di Civitavecchia”, Piazza della Rocca

Mercoledì 20 Agosto 2025 ore 21

“La Fortezza Giulia di San Michele Arcangelo”, Fortezza Giulia

Mercoledì 27 Agosto 2025 ore 21

“Civitavecchia Sotterranea tra le Camere Imperiali di Traiano e il Cardo massimo di Apollodoro di Damasco”, Calata principe Tommaso Fontana del Vanvitelli

Partecipazione libera e gratuita.

Nell’immagine il Porto Storico di Civitavecchia e gli iconici monumenti della Rocca Antica e della Chiesa Matrice di Santa Maria.

Un grazie speciale a Patrizia Fiorucci di Graphis Studio per il consueto capolavoro grafico che impreziosisce i nostri incontri

Profonda gratitudine alla famiglia Quelli Della Farmacia Spurio, alla Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia di Civitavecchia, Fabrizio Gaudenzi e Palomba Antonio e alla Port Mobility per la preziosa collaborazione.

Portate la seggiolina