A Civitavecchia torna “L’autunno degli artisti” • Terzo Binario News

Ripartono i laboratori artistici dell’associazione artistica Traiano Civitavecchia e le iniziative sul territorio, proponendo dal 28 novembre al 6 gennaio 2023 “L’autunno degli artisti” esposizione pittorica nelle vetrine degli esercizi commerciali di Corso Marconi, dove hanno aderito: Caffè dei Portici, Di Giovanni, Marinella, Max &Co, Ottica del Corso, Benetton, Campolonghi, Termini Tiziana, Charlie’O, Kaspita, Marco l’orafo, Per lui, Sislej, Coral Shop.

Il 2 dicembre ore 17,00 presso il Teatro della Fondazione Cariciv in Piazza Verdi (Borgo Odescalchi) commemorazione alla memoria artistica dell’ex presidente Pino Vidili, scomparso recentemente:

“Iniziativa dove verrà allestita una mostra degli associati e consegnata un’opera pittorica realizzata dall’artista Roberto Villotti alla famiglia Vidili per ricordare Pino nella maniera più congeniale, cioè l’arte. Si ringrazia sempre la presidentessa Gabriella Sarracco della Fondazione Cariciv per la sua sensibilità e disponibilità verso l’attività artistica dell’associazione” afferma il neo Presidente Giacomo Costanzo.

Pubblicato venerdì, 25 Novembre 2022 @ 22:09:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA