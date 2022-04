A Civitavecchia domenica torna la Processione del Cristo Risorto - Terzo Binario News

Finalmente dopo il periodo di sospensione dovuto all’emergenza epidemica, la Confraternita di Santa Maria dell’Orazione e Morte, di concerto con Mons. Cono Firringa è lieta di comunicare a tutti i civitavecchiesi che domenica 24 aprile avrà luogo la storica processione del Cristo Risorto.

L’appuntamento è alle ore 18 presso la Cattedrale per la celebrazione liturgica presieduta dal nostro Vescovo S.E. Mons. Gianrico Ruzza al termine della quale avrà luogo il corteo processionale che riporterà la statua lignea del Cristo Risorto presso la chiesa di Santa Maria dell’Orazione.

Le vie interessate dalla processione sono: P.zza V. Emanuele, L.go Cavour, L.go Plebiscito, C.so Centocelle, Via Risorgimento, P.zza Regina Margherita, Via della Cooperazione, Via Granari, Via Borghese, Via Montegrappa, Via A. da Sangallo, Via G.D’Annunzio.

Come tradizione, all’altezza del civico 23 di Via Granari, dove la leggenda narra sia stata ritrovata la statua del Cristo Risorto, ci sarà una sosta con un momento di preghiera.

Le Consorelle ed i Confratelli della Confraternita di Santa Maria dell’Orazione e Morte invitano tutti i cittadini a partecipare a questo cammino di fede per vivere insieme un momento di preghiera, nella speranza che la resurrezione di Cristo, mai come ora, sia portatrice di pace per tutto il genere umano.

La notizia arriva dal Priore della Confraternita Cav. dell’Ordine Equestre di San Sivestro Papa Confr. Giacomo Catenacci daI Parroco della Cattedrale Mons. Cono Firringa.