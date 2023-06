A Civitavecchia domani serata coi finalisti del premio Campiello • Terzo Binario News

Nel pomeriggio i cinque scrittori si potranno incontrare alla libreria Dettagli

Anche quest’anno il Premio Campiello fa tappa a Civitavecchia e alla libreria Dettagli, in via Guglielmotti, un doppio apuntamento domani mercoledì 28.

I cinque finalisti parteciperanno alla serata dedicata al Premio che si terrà nel porto storico, alla Fontana del Vanvitelli, ma prima, alle ore 18,30 si potranno incontrare gli autori direttamente in libreria. Una doppia occasione da non mancare per gli appassionati di letteratura italiana.

Il “Campiello” è un premio letterario che viene assegnato a opere di narrativa italiana. Istituito nel 1962 per volontà degli Industriali del Veneto con lo scopo di ritagliare un preciso spazio per l’imprenditoria veneta nel mondo culturale italiano. La cinquina finaslista è stata resa nota il 28 maggio. Il vincitore della 61^ edizione del Premio Campiello sarà proclamato sabato 16 settembre al teatro la Fenice di Venezia, selezionato dalla votazione della Giuria dei Trecento Lettori anonimi.

I cinque finalisti del prestgioso premio sono: Benedetta Tobagi con La Resistenza delle donne (Einaudi), Tommaso Pincio autore di Diario di un’estate marziana (Perrone editore), Marta Cai che firmo Centomilioni (Einaudi), Silvia Ballestra e il suo La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza) e In cerca di Pan di Filippo Tuena (nottetempo).

Nella libreria di via Guglielmotti per una quarantina di minuti gli scrittori saranno a disposizione dei lettori rispondendo alle domande, firmando e personalizzando le copie a coloro che vorranno acquistarle.