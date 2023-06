"Autonomia differenziata", convegno dell'Anpi Civitavechia: le Ardite ci saranno • Terzo Binario News

Le Ardite aderiscono all’iniziativa in programma per il 30 giugno prossimo in tema di Autonomia Differenziata.

Il percorso della cosiddetta “autonomia differenziata”, infatti, che il Governo ha deciso di intraprendere apre grandi interrogativi su come sarà l’Italia nei prossimi anni e su quale sistema di welfare saremo in grado di offrire alle nuove e future generazioni di donne.

Il rischio di un “regionalismo delle disuguaglianze”, con un Paese ancora più segnato dai già profondi divari territoriali, si pensi all’obiezione di coscienza, è elevato, e molto – se non tutto – dipenderà dalla capacità di rendere concretamente esigibili, oltre che di definire, i livelli essenziali delle prestazioni, compresi quelli sociali e culturali, come i consultori, che finiscono spesso, ingiustamente, in secondo piano.

Soprattutto per quanto poi riguarda le donne e la salute riproduttiva, questa nuova disuguaglianza, porterebbe ad eliminare quei servizi e quelle prestazioni che salvaguardano la prevenzione, la socialità, la conoscenza, l’inclusione in percorsi di emancipazione individuale e collettiva e anche la valorizzazione dei luoghi della cultura. No all’autonomia differenziata, sì alla tutela della salute della donna in tutto il territorio nazionale.