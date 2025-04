A Civitavecchia cerimonia in ricordo dell'artista Manlio Midio • Terzo Binario News

Fra le tante opere che l’artista artigiano Manlio Midio ha realizzato per la città forse quella fra le più significative si trova in via Trieste, nel cuore antico della città.

Qui, Manlio – venuto a mancare improvvisamente alcuni mesi fa – realizzò una scultura in una “ferita” rimasta ancora aperta dai bombardamenti che distrussero Civitavecchia durante la Seconda Guerra Mondiale. Per creare un luogo della memoria pensò ad alcune sagome scure di adukti e un bambino, sotto alle quali, ad ogni commemorazione del tragico evento, vengono deposte corone di fiori.

Ed è proprio qui, in via Trieste, che domani alle 18 sarà posta una teca a ricordo di Manlio. Alla cerimonia parteciperanno il Sindaco Marco Piendibene e il consigliere comunale Ismaele De Crescenzo.

L’iniziativa si deve alla sorella di Manlio, Lucilla Midio, che ci tiene a ringraziare quanti si sono adoperati affinchè si potesse ricordare in maniera adeguata un civitavecchiese pieno di talento, di cui restano anche moltissime su realizzazioni, in particolari le fantasiose lampade spesso protagoniste di frequentate mostre.

Cri.Val.