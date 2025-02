A Civitavecchia "Book Faces" per il sociale: interesse per la presentazione del libro di Tallini • Terzo Binario News

La presentazione del libro “Tante belle persone” di Paolo Tallini, organizzata da Book Faces, è stata un punto d’incontro tra le persone che rappresentano l’impegno per la ricerca scientifica e per il sociale del nostro territorio.

In una Sala Gurrado gremita venerdì 7 febbraio l’associazione culturale Book Faces, rappresentata da Ernesto Berretti come moderatore e dal Presidente Marco Salomone(etrambi nella foto), con lo scrittore Tallini hanno raccontato il dramma di Pietro, figlio dell’autore, morto di leucemia a soli 27 anni. Il libro raccoglie anche tanti buoni sentimenti che hanno accompagnato i genitori di Pietro durante il calvario loro e di loro figlio, grazie all’incontro positivo con altre famiglie, operatori sanitari e medici.

Tanti gli interventi fatti dal pubblico per evidenziare l’importanza della ricerca in campo medico nella lotta ai tumori, sono da evidenziare in particolare quelli dell’assessore Maucioni per Sant’Egidio, della Presidente Cariciv Sarracco, di Anna Battaglini per Telethon, di Angelo Lucignani per ADAMO e di Fabio Lisiola per AVIS, e anche di Nicoletta Iacomelli, Laura Gurrado per FIDAPA e dell’avvocato Messina. Tra le tante testimonianze, molto sentita e partecipe è stata quella dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana.

Il racconto ha suscitato una forte emozione in tutti i presenti, espressa da abbracci e numerosi applausi che il pubblico ha riservato allo scrittore.

“Un evento che si distacca fortemente da quelli che normalmente organizziamo – dicono i rappresentanti di Book Faces – Questa volta, tramite questo libro, siamo voluti entrare nel sociale e portare alla ribalta la necessità di fare fronte comune contro tutte le malattie grazie alla condivisione di quello che è stato il dolore di due genitori per la perdita del loro figlio di 27 anni.”

L’incasso dei libri venduti è andato a favore dell’AIL.

Book Faces si è detta disponibile a organizzare presentazioni di libri i cui proventi vadano donati a enti di ricerca, soprattutto in questo anno speciale che è il decimo anno di attività dell’associazione, rafforzando così l’impegno per la promozione della cultura e di spazi di aggregazione sociale e collaborazione.