 A Civitavecchia 24 ore senza acqua • Terzo Binario News

A Civitavecchia 24 ore senza acqua

Set 19, 2025 | Acqua, Civitavecchia

acqua non potabile fontanella largo acquaroni divieto

Interruzione idrica dalle 5 di mercoledì 24 alle 4 di giovedì 25, poche le zone escluse

Acea Ato2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del comune di Civitavecchia, dalle ore 05:00 di mercoledì 24/09/2025 alle ore 04:00 di giovedì 25/09/2025.

Di conseguenza, si potrebbero verifica mancanze d’ acqua e/o abbassamenti di pressione nelle

seguenti strade/zone:

-intero comune ad esclusione delle seguenti zone:

Area Aurelia Nord

Area Sant’ Agostino

Area Industriale

Area Braccianese Claudia

Quartiere San Liborio

Area Guastatori del Genio