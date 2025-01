A Cerveteri la Giornata della Salute con la Asl Roma 4: visite e screening gratuiti • Terzo Binario News

Sabato 11 gennaio dalle ore 09:00 presso la Farmacia comunale di Via Fontana Morella n.84 una vera e propria “cittadella della salute”

Un’intera mattinata dedicata alla salute, alla prevenzione e all’informazione. La Farmacia comunale n.6 di Cerveteri in Via Fontana Morella n.84, sabato 11 gennaio si trasformerà in una grande città della salute.

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00, la Asl Roma 4 insieme al Comune di Cerveteri offrirà la possibilità di svolgere visite e test di prevenzione completamente gratuiti e senza prenotazioni aperti a tutti: visite oculistiche, vaccinazioni, dimostrazioni di Bls, misurazioni dei parametri vitali, attività di prevenzione primaria e tante altre attività volte al benessere della persona.

Oltre a questo, iniziative volte alla prevenzione del sovrappeso e dell’obesità, l’avvio di percorsi antifumo, corsi di educazione stradale, consultori familiari e uno spazio dedicato ai più giovani.

“Iniziamo il nuovo anno all’insegna della salute e della prevenzione – ha dichiarato l’Assessore alla Sanità e Salute del Comune di Cerveteri Francesca Appetiti – anche in questo 2025 si conferma essere estremamente prolifica la collaborazione e la collaborazione tra il nostro Comune e la Asl Roma 4, la cui Direzione è sempre attenta, presente e sensibile alle esigenze della cittadinanza. Nella giornata di sabato 11 gennaio, offriremo ai nostri concittadini la possibilità di svolgere tutta una serie di test, analisi e controlli importantissimi: piccoli e rapidi consulti che possono rivelarsi fondamentali per la nostra salute. Tutte le iniziative proposte sono totalmente gratuite per l’utenza e non necessitano di appuntamento. Il mio invito per tutta la cittadinanza, dai giovani alla fascia di popolazione più adulta fino agli anziani, è quello di partecipare alla giornata e di cogliere questa importante opportunità per il benessere e la tutela della propria salute”.

Oltre alle Farmacie Comunali di Cerveteri e a Multiservizi Caerite, collaborano alla Giornata la Aps CaereMare, la Consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi, la Aps Fili d’Argento Valcanneto, la Comunità Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile Comunale di Cerveteri, la A.DI.CIV. – Associazione Diabetici Civitavecchia e la Caritas Porto – Santa Rufina