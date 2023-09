A Cerveteri arriva “Terre di Cinema”, quattro giorni di incontri, proiezioni e dibattiti • Terzo Binario News

Rassegna patrocinata da Città Metropolitana di Roma Capitale e dal Comune di Cerveteri: ricco programma all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone

Un legame forte, pronto a solidificarsi ancor di più con una prestigiosa rassegna fatta di dialoghi, incontri, proiezioni, racconti.

Venerdì 15 settembre alle ore 18:00, nell’Aula Consiliare del Granarone prende il via “Terre di Cinema – Dialoghi su Cinema, Spettacolo e Territorio”, organizzata dall’Associazione Luce a Cavallo, con il patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Cerveteri e che vede la nostra testata giornalistica come Media Partner.

Quattro pomeriggi ricchi di appuntamenti, di proiezioni e tanti ospiti: addetti ai lavori, critici cinematografici, registi e vertici delle produzioni cinematografiche più importanti, che racconteranno, basandosi sulle esperienze vissute in prima persona come si sta evolvendo il mondo del Cinema.

Come detto in apertura quello tra Cerveteri e il cinema è un rapporto solido: non è un caso che ogni anno viene proposto il Cerveteri Film Festival, la rassegna dedicata al Cinema in pellicola, e sia la sala del Moderno sia l’Aula Consiliare registrano un tutto esaurito.

Il programma completo è in via di definizione e solamente nelle prossime ore sarà disponibile la scaletta completa, ma ci sono tutti i presupposti per assistere a quattro giorni di grandi incontri.

L’appuntamento è per venerdì 15 e sabato 16 settembre e per giovedì 21 e venerdì 22 settembre. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero e gratuito e si svolgeranno alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone.

TERRE-DI-CINEMA-concept-quadrato