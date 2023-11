Dopo il successo dello scorso anno, a Cerenova, il 16 dicembre torna l’iniziativa “Portici di Natale”, con il gruppo “Miglioriamo Marina di Cerveteri”.

Insieme ai bambini della scuola, mercatino di artigianato, coro dei bambini della scuola primaria, vin brulé e tanto divertimento.

Per prenotare il posto per il proprio stand o per qualsivoglia informazione lasciare un messaggio whatsapp al 3315692835.