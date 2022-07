A Bassano Romano il Maltacamp, raduno estivo internazionale per ragazzi con disabilità • Terzo Binario News

L’iniziativa organizzata dal Sovrano Ordine di Malta, col CISOM: durerà dal 30 luglio al 6 agosto

Stanno per aprirsi le porte del Maltacamp, il campo estivo internazionale che da oltre 30 anni viene organizzato dal Sovrano Ordine di Malta per permettere a ragazzi con disabilità e non, provenienti da tutto il mondo di vivere una settimana all’insegna del divertimento, dell’avventura e dello svago.

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, per l’edizione 2022 il Maltacamp sceglie Bassano Romano (VT).

Dal 30 luglio al 6 agosto il Monastero di San Vincenzo, sarà la casa per più di 400 persone tra iscritti, staff e volontari, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che si ritroveranno dal vivo per prendere parte alle tante attività in programma: laboratori, escursioni e tanto altro.

Questo importante evento dell’Ordine di Malta coinvolge anche il Corpo Italiano dell’Ordine di Malta – CISOM con l’aiuto operativo di oltre 30 volontari professionisti della logistica, provenienti dai Raggruppamenti del Lazio, Umbria, Abruzzo e Toscana.

Il CISOM ha messo a disposizione anche diversi mezzi per allestire il Campo quali un autocarro con gru, un autocarro per trasporto materiali, quattro furgoni per il trasporto di persone, due furgoni per trasporto materiali, due ambulanze e quattro pick–up. Tutto il CISOM si è unito per dare il massimo supporto al Campo Internazionale, mettendo a disposizione anche importanti strutture quali una tensostruttura automontante da 240 mq, quattro moduli per i servizi sanitari di cui uno dedicato ai giovani disabili, una cucina da campo, un impianto radio vhf per agevolare ed assicurare una veloce comunicazione tra i responsabili delle attività, dodici gazebo, tavoli e panche per svolgere in serenità tutte le attività in programma e garantire a tutti gli ospiti una settimana speciale fatta di amicizia, risate e condivisione.