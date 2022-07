Zucca, cerca una casa per sempre: così si libera uno stallo per un altro cane • Terzo Binario News

ZUCCA è una splendida e dolcissima simil spinoncina di circa 2 anni e pesa sugli 11-12 kg. E’ arrivata da noi qualche settimana fa insieme al suo cucciolo Zigulì, entrambi pieni di zecche e parassiti vari.

Oggi, dopo tutti gli accertamenti sanitari, Zucca è in perfetta forma e cerca la sua casa per la vita. E’ una cagnolina perfetta, buona, equilibrata ed affettuosa, sa andare al guinzaglio. E’ ancora leggermente diffidente ma solo se qualcuno le arriva improvvisamente, ma in pochi minuti si scioglie e diventa una gran coccolona. E’ già sterilizzata e superpronta per l’adozione!

Zucca è a Roma e si affida, chippata e vaccinata al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo

PER INFO: scrivete ad ambraegiulia@gmail.comoppure messaggio su Whatsapp (NO CHIAMATE) dalle 8.30 alle 19.00 al numero 3713220267, compatibilmente con i nostri impegni di lavoro SARETE RICONTATTATI APPENA POSSIBILE

PER AIUTARCI: IBAN: IT22Q0200805056000103791588 intestato a “Un tesoro di cane”

Mandateci una mail dopo la donazione in modo che possiamo ringraziarvi!



VISITA I NOSTRI SITI: http:// untesorodicane.blogspot.com /

www.untesorodicane.org

http://gliamicidiargo.blogspot.com/