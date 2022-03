8 Marzo, "La donna non è il sesso debole" l'iniziativa che si terrà a Bracciano - Terzo Binario News

‘C’è bisogno di un cambiamento culturale per rivoluzionare il ruolo e l’immagine femminile. La donna non è il sesso debole.’

Questo il titolo dell’iniziativa che la delegazione italiana del W20 ha promosso in collaborazione con il Comune di Bracciano per lunedì 7 marzo alle 11, per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne dell’8 marzo.

All’incontro, che si terrà alla Sala consiliare, interverranno le delegate italiane del Women 20, il gruppo sulla parità di genere del G20, Linda Laura Sabbadini, Fabiana Giacomotti, Elvira Marasco. All’incontro prenderanno parte l’assessora alle politiche culturali e alla scuola Emanuela Viarengo, l’assessora alle attività produttive Maddalena Coletta e la Direttrice del museo civico di Bracciano, Cecilia Sodano.

Nel corso dell’evento, Fabiana Giacomotti, coordinatrice della Commissione speciale sui cambiamenti culturali del W20, presenterà il progetto “Le Donne che mancano nei libri di scuola”, uno studio sulle donne che hanno cambiato la storia grandi assenti nei libri scolastici soprattutto di elementari, medie e superiori.