8 Marzo, al Claudio di Tolfa applausi per tutte le "Prime Donne" • Terzo Binario News

La celebrazione organizzata dalla Fidapa locale ha visto sul palco i “Poeti Sparsi” e le eccellenze femminili del paese a cui sono stati consegnati riconoscimenti

Un originale pomeriggio al femminile quello ospitato da teatro Claudio sabato 8 marzo. A cominciare da piccolo mercatino dell’artigianato allestito all’ingresso, con in mostra i manufatti di artiste locali.

L’evento vero e proprio, denominato “Prime Donne” organizzato dalla Fidapa locale e presentato dalla past president Giuseppina Esposito, è stato aperto dalla poetessa locale Velleda Profumo che ha declamato in vernacolo.

Poi è stata la volta della compagnia dei “Poeti Sparsi” che hanno raccontato le storie di tre figure femminili che in Italia e nel mondo sono state pioniere e all’avanguardia per i loro tempi. Come fu Laura Bassi, prima donna al mondo a salire su una cattedra universitaria, nel 1732 a Bologna, quando le venne conferita quella di filosofia universa, ovvero di fisica sperimentale. O come Rosa Genoni, sarta e stilista antesignana del made in Italy, che nei primi del ‘900 ideò un abito ispirato alla Primavera di Botticelli. Ultima donna ricordata la bellissima Hedy Lamarr, austriaca naturalizzata Usa, il cui sorriso ispirò la Biancaneve disneyana. Oltre ad essere una brava attrice, che fece scalpore con un suo nudo, fu una geniale inventrice: il suo sistema segreto ideato per comunicare contro i nazisti è l’antesignano del wi-fi.

Dopo ogni presentazione delle Prime donne, i poeti hanno declamato le proprie opere con l’accompagnamento dal vivo della chitarra.

E’ toccato a Marina Baiocco, un’altra poetessa di Tolfa, recitando suoi versi in italiano, fare da passaggio alla seconda parte del pomeriggio, quando le protagoniste sono state “Prime Donne” tolfetane. Alcune socie Fidapa sono state “madrine” di quattro eccellenze del paese.

Alla presidente Fidapa Adriana Adriani il compito di introdurre la sindaca Stefania Bentivoglio, donna impegnata in politica ma soprattutto musicista: è direttore della banda cittadina e valente sassofonista. La vice presidente Patrizia Botticelli ha presentato Valeria Bartolozzi, che ha raccolto l’eredità di famiglia continuano a confezionare articoli di pelle e soprattutto la caratteristica borsa catana. Daniela Cedrani, fidapina ma aanche presidente del Centro La Rocca Aps, ha raccontato la storia di Roberta Santoni, ultima buttera tolfetana: una vita a cavallo e in mezzo alla natura. La socia Rosanna Perfetti ha quindi introdotto Valentina Vannicola, giovane fotografa di fama internazionale la cui ultima stage photography, realizzata proprio a Tolfa con gente del paese, è stata esposta al Maxxi di Roma.

Per tutte le donne di Tolfa sul palco la Fidapa ha consegnato dei riconoscimenti.