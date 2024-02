La Civitavecchia Futsal ospita la Canottieri capolista, Santa Severa ad Anguillara • Terzo Binario News

Sfida alla prima in classifica e confronto-salvezza. Sono le partite che attendono le due compagini locali del futsal in campo oggi.

Alle 15 all’Ivan Lottatori arriva la Canottieri Lazio, che comanda il girone A di C1 per affrontare la Futsal Civitavecchia, mentre ad Anguillara il Santa Severa – attualmente fanalino di coda – se la vedrà con il quintetto di casa distante giusto giusto tre punti. Si gioca la sesta giornata di ritorno.

I civitavecchiesi non attraversano un momento brillante. Dopo il 4-0 intero all’Anguillara, è arrivato un 4-4 esterno con la Cccp 1987 e la sconfitta per 6-1 (unica rete nerazzurra messa a segno da Daniel Pernelli) nella trasferta con la Vigor Perconti: due partite contro formazioni pericolanti che hanno causato lo slittamento in classifica fino al settimo posto, con i play-out lontani appena tre lunghezze.

Contro la Canottieri prima in classifica gli uomini di Umberto Di Maio (tutti disponibili per l’occasione) devono giocare una bella partita per dimostrare, in primis a loro stessi, di non meritare la posizione di graduatoria occupata attualmente. Sull’impianto all’aperto di Borgata Aurelia incombe l’incognita della pioggia che potrebbe condizionare l’incontro come già successo nella partita contro la Lidense nel girone di andata.

Nel palasport del comune lacustre alle 16 in campo i santaseverini e l’Anguillara, che lottano per la posizione migliore nei play-out. Al momento, come accennato, sono tre le lunghezze che separano le due compagini, con il ritiro della Spes Poggio Fidoni che ha già determinato la retrocessa diretta in C2. Dunque si lotta per gli spareggi ed è indispensabile un’accelerata per raggiungere l’obiettivo stagionale. Per il nuovo tecnico neroverde David Delluniversità un esordio interno sul sintetico dell’Uliveto con sconfitta per 3-2 ma al cospetto de La Pisana ovvero la terza forza del campionato. Una buona prestazione con i gol segnati da Mattia Trombetta e Mattia Pasquale) a cui è necessario dare seguito oggi possibilmente portando punti nella frazione della Perla. Si gioca al coperto in una struttura dalle dimensioni ridotte, alla quale bisogna abituarsi subito per evitare di aumentare il distacco in classifica.