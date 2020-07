Zozzoni scatenati a Ladispoli: water abbandonato in strada - Terzo Binario News

“Questo è ciò che qualche zozzone ieri (sabato 25 luglio, ndr) ha depositato in via San Marino a Ladispoli. La maggior parte di voi potrà inorridire con ragione, ma a noi interessa che queste foto le possa vedere il proprietario di questi rifiuti e se lui o chi per lui ha compiuto questo scempio si possa vergognare”. Questo quanto denunciato dalle Guardie Ecozoofile Fare Ambiente.

“Ora la comunità dovrà pagare lo smaltimento, quindi l’appello è ai cittadini onesti: aprite gli occhi e denunciate gli incivili”.