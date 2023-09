Zampirone acceso fa incendiare balcone a Civitavecchia • Terzo Binario News

Intervengono Vigili del Fuoco, Polizia e 118, nessun ferito

Balcone in fiamme in via dei Girasoli a san Gordiano presso Civitavecchia.

Probabilmente a generare le fiamme è stato uno zampirone lasciato acceso da ieri notte, le cui faville sono arrivate sui cestini della differenziata innescando l’incendio.

Chiamati i pompieri, sono arrivati anche i poliziotti del Commissariato e il 118, anche se non ci sono stati feriti.

Gli uomini della Bonifazi sono saliti al primo piano con la scala italiana, circoscrivendo le fiamme al balcone.