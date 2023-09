Roghi tossici a Valcanneto, la Polizia trova il responsabile • Terzo Binario News

Importante il risultato ottenuto dagli agenti del Commissariato distaccato di P.S. “Ladispoli “che, sotto l’ attenta direzione del Vice Questore dott. Paolo Delli Colli, sono riusciti ad individuare gli autori dei continui roghi di rifiuti tossici che da mesi venivano innescati nella zona di Ceri-Borgo San Martino- Valcanneto.

Un cittadino di nazionalità romena, di anni 45 , dava fuoco quotidianamente a svariati metri cubi di rifiuti di ogni tipo, stipati in un’ area di circa 150 metri quadrati di pertinenza di un locale nelle vicinanze della Via Aurelia, rendendo cosi l’aria irrespirabile per diversi chilometri.

Dopo una meticolosa e rischiosa attività di polizia giudiziaria e dopo giorni di appostamenti, da parte degli agent di via Vilnius , il responsabile dello stoccaggio illecito dei rifiuti, è stato colto in flagranza di reato e seppur abbia provato ad addurre ingenue scusanti, non ha potuto evitarne la denuncia assieme al suo titolare.

Grande il plauso da parte degli abitanti locali, che fortemente provati dalla situazione ormai insostenibile, a decine avevamo fatto denuncia. Forte l’apprezzamento da parte della cittadinanza tutta.