Windsurf, premiazioni e regate per il weekend della Lni Civitavecchia • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Questo fine settimana la Lega Navale di Civitavecchia si riempirà di giovani e di vele colorate per un doppio appuntamento: premiazioni e prima regata zonale ’23 di windsurf Techno 293..

Questo perchè si è arrivati al tanto atteso evento delle premiazioni della ranking finale dei campionati Techno 293 2019/2020 e 2021/2022. Le cerimonie infatti erano saltate a causa dell’emegenza Covid.

Sabato alle ore 17 all rotonda della Lega Navale saranno premiati i primi tre classificati delle diverse categorie di windsurf. Dai piccolini agli atleti più grandi, a chi, come Nico Pettinari che ha iniziato per gioco ed è arrivato, quest’anno, a far parte della Nazionale italiana foil!!

Naturalmente ci saranno medaglie per decine di atleti che sono saliti sul podio nei due anni passati e che, come riportato dagli elenchi ufficiali Fiv, provengono dai circoli nautici di Ostia, Bracciano, Castelfusano e dal Tognazzi Marine Village e da Planet Sail, nonché dalla Lni Civitavecchia.

Foto di gruppo per i giovani windsurfers della Lni

Ecco i nomi dei ragazzi che si sono formati nella sezione locale e che hanno meritato primo, secondo o terzo posto, nelle gare disputate negli ultimi quattro anni, nelle varie categorie previste nel Techno 293 e Foil, in base al sesso e all’età: Nico Pettinari, Christian Scaccia, Giulia Vitali, Davide Terzaroli, Francesco Ricci, Flavio Molentino, Lucrezia Piccolo, Alice Evangelisti, Davide Mecucci, Gaia Barbera, Elisa D’Andrea.

La Lni piena di tavole (foto, come quelle sopra e quella del titolo, di Fabrizio EVANGELISTI)

Alla premiazione delle 17 partecipano, per il Comune, il sindaco Ernesto Tedesco, l’assessore allo sport Matteo Iacomelli e l’architetto Pietro Angelo Collia, responsabile del settore demanio. Per la Capitaneria interviene il vice comandante Angelo Capuzzimato. Ci sarà anche il delegato regionale Fiv Carlo Cacioppo.

Uno speciale riconoscimento domani sarà consegnato a Peppe Marchesini, esempio di sportivo decisamente di lungocorso: 85 anni portati alla grande, con un fisico che gli permette di farsi nuotate quasi ogni giorno durante tutto l’anno, rigorosamente senza muta. Ma anche di andare in bici, o sul windsurf, o in barca a vela o di portare a largo bambini sul suo pattino!

Peppe Marchesini, per lui una targa al “merito sportivo”

“E’ uno sportivo eccezionale, ma si merita il riconoscimento soprattutto per quanto fa per l’ambiente, in particolare quello della nostra Lega, oltre che del litorale civitavecchiese – spiega il presidente della sezione Dario Iacoponi -. Per quanto riguarda questo weekend, posso dire che è il primo di tanti impegni sportivi che dovranno essere da volano per l’attività di base giovanile e, da quest’anno, pure per i meno giovani. Ma anche per l’attività alla quale vorrei dare più impulso: avvicinare al mare i disabili e soggetti economicamente più svantaggiati. Tramite le scuole cittadine mi piacerebbe che venissero evidenziati ragazzi da avviare alle attività marinare, per i quali potremmo fare corsi gratuiti”.

Il presidente Dario Iacoponi

Ma domani e domenica non ci saranno soltanto le premiazioni, infatti decine di vele saranno in acqua: 43 windsurf coloreranno lo specchio di mare antistante la sezione di lungomare Thaon de Revel e si aprirà così la stagione 2023 delle regate.

“Inoltre – conclude Iacoponi invitando tutti ad affacciarsi alla Lni – anche sabato e domenica prossima ospiteremo una regata spettacolare perché di foil, le cosidette tavole volanti”.