Wiktoria ed Elisabetta vincono il premio Santa Fermina - Terzo Binario News

Le vincitrici del concorso Premio Arte Santa Fermina sono le studentesse Szewczyk Wiktoria ed Elisabetta Gentili che ieri alla presenza delle autorità cittadine sono state premiate durante la cerimonia di consegna premi in Cattedrale dopo il solenne Triduo.

Il concorso indetto dell’associazione Festeggiamenti Santa Fermina, già avviato nel 2020 e rivolto al Liceo Artistico A. Guglielmotti con referente del progetto la prof.ssa Raffaella Borrelli.

“ Per il percorso del progetto ringrazio le collaborazioni della prof. Raffaella Borrelli e della presidente Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco .Ci dispiace che anche quest’anno proponiamo l’iniziativa notevolmente ridotta, ma non avendo possibilità di programmazione per darne luogo, abbiamo ritenuto opportuno di consegnare premi e targhe proprio in questa occasione dell’inizio triduo. Le opere vincitrici sono esposte nella cappella di Santa Fermina qui in Cattedrale, ma ringrazio tutti gli altri studenti, le quali opere non sono esibite che si sono dedicati alla storia della nostra Patrona e a loro dedicherai un grande applauso.” Dichiara la presidente Ombretta Del Monte

L’opera vincitrice è stata poi riprodotta in targa e consegnata alle varie rappresentanza civili, militari e religiose. Ai vincitori sono stati consegnati buoni per acquisto materiale didattico offerti dalla stessa associazione e dal generoso sostegno della Fondazione Cariciv , per la quale si ringrazia la presidentessa prof.ssa Gabriella Sarracco, che al momento della cerimonia ha espresso parole di riconoscimento verso la presidente Ombretta Del Monte : “Il riconoscimento del tuo grande impegno malgrado le grandi difficoltà di questo anno, hai mantenuto la tradizione nel cuore dei cittadini proponendo iniziative con il coinvolgimento dei giovani.”

Elogi all’iniziativa e agli studenti che si sono dedicati alla storia della Santa Patrona anche dal Vescovo Gianrico Ruzza e dal Sindaco Ernesto Tedesco che hanno premiato per le menzioni speciali.

Erano presenti anche il presidente adsp avv.Pino Musolino, il Comandante Polizia locale Ivano Berti, il Colonnello Salvatore Patanè in rappresentanza del Comandante Cesiva Gen. Claudio Minghetti, il Comandante Guglielmo Cassone in rappresentanza del Direttore Marittimo del Lazio Francesco Tomas , il Comandante Roan della Guardia di Finanza Colonnello Armando Franza.

I classificati sono:

1° Premio alle studentesse della sez. 2B Szewczyk Wiktoria ed Elisabetta Gentili

2°Premio a tutta la classe 2A

3° Premio ex aequo alla studentessa Margherita Vannicola classe 1A

3° Premio ex aequo alla studentessa Valentina Guazzaroni 4A

Menzioni Speciali alle studentesse Chiara Baldini sez 1B Alessandra Franza, Sara Usai, Camilla Galli sez. 2B