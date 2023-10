Weekend di sequestri e sanzioni nella movida romana, il resoconto della Locale di Roma Capitale • Terzo Binario News

Fine settimana di controlli per la Polizia di Roma Capitale, intervenuta in diverse zone della periferia romana, quali San Lorenzo, Piazza Bologna, Ostia, Trullo e Trastevere.

Quasi 180 controlli di Polizia Amministrativa; 15 minimarket sanzionati per per non aver rispettato la chiusura dalle ore 22, fino alle 5 del giorno seguente; 14 sanzioni per vendita e somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito.

A san Lorenzo, gli agenti sono intervenuti per impossibilità di circolazione dovuta ad assembramenti di persone; 15 verbali sono stati elevati per schiamazzi e musica ad alto volume.

Nel centro storico sono stati effettuati diversi sequestri dio merce venduta illegalmente e contraffatta; 80 pezzi sequestrati e sanzioni per un totale di 20mila euro.

In zona Ostiense un locale è stato multato e chiuso perché trovato sprovvisto del titolo autorizzativo all’esercizio di spettacoli.

Ingente il numero delle verifiche effettuate per violazioni al codice della strada: quasi 1000 le sanzioni.