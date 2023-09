Weekend all'insegna della comicità a Ladispoli con Dado, Pablo&Pedro e Alberto Farina • Terzo Binario News

A Ladispoli il primo fine settimana di settembre è all’insegna dell’allegria e della comicità. Venerdì 1 settembre è la volta di Dado, comico versatile e originale, al secolo Gabriele Pellegrini. Sabato 2 settembre a salire sul palco, allestito in piazza Rossellini, il duo cabarettistico Pablo & Pedro, al secolo Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi, che dal 1994, anno in cui sono stati lanciati nel mondo dello spettacolo, non si sono più fermati.

Domenica 3 settembre arriva la comicità surreale e tagliente di Alberto Farina. Farina si è diplomato all’Accademia teatrale “Ribalte” di Enzo Garinei, ha frequentato anche lo Zelig Lab ed è noto soprattutto per i monologhi sulla sua vita d’infanzia.

La sua popolarità è aumentata nel 2012 grazie al programma televisivo Colorado di cui è diventato quasi un pilastro.

“A Ladispoli – ha commentato l’assessore al turismo, Marco Porro – arriverà uno schieramento di comici che farà divertire grandi e piccoli. Gli spettacoli sono tutti gratuiti e si svolgeranno in piazza Rossellini».