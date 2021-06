Voragine in via Monte Cervialto: strada cede sotto un autocarro - Terzo Binario News

Voragine in via Monte Cervialto. Poco dopo le 11 di mercoledì 16 giugno una pattuglia della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano è intervenuta per un cedimento del manto stradale sottostante un autocarro carico di merce.



Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area e avviato le procedure per consentire la rimozione del mezzo , che avverrà con l’ausilio dei Vigili del fuoco subito allertati.

Foto all’interno di Reporter Montesacro