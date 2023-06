Volley Ladispoli, bilancio del 27° Torneo Primavera  • Terzo Binario News

“Molti ci chiedono che cosa intendiamo per riabilitazione? Per noi si tratta di cose molto semplici.

Ad esempio, questa mattina la ragazza che l’anno scorso ha fatto il torneo come palleggiatrice si è laureata in Psicologia con il voto di 110. Questa è buona riabilitazione.

Oppure i nostri utenti che – finito il percorso in Comunità – trovano lavoro a Ladispoli grazie ai contatti sportivi. Anche questa è buona riabilitazione. E, infine, questa bella serata con il Palapanzani gremito, 50 giocatici e giocatori, altrettanti amici e appassionati.

Ecco, nel concreto questa è la riabilitazione che serve alla società e questa è l’integrazione che permette a tutti di rimettersi in gioco. Per questo motivo ringraziamo tutti i presenti e il Presidente Scimia che ogni anno ci mette a disposizione il campo di gioco e l’organizzazione per mettere in pratica la nostra idea di integrazione e riabilitazione ”.

Con queste parole di Daniele Segnini si è conclusa mercoledì 14 giugno la XXVII edizione del Torneo di Primavera, un evento che dal lontano 1995 è stato pensato per permettere agli ospiti della Comunità Fratello Sole di Santa Severa un confronto a 360° con le realtà del territorio.

In questi quasi 30 anni – con le inevitabili interruzioni legate alla pandemia – il Torneo ha coinvolto le scuole, le associazioni di volontariato e i gruppi sportivo-riabilitativi di altre comunità o di Centri di Salute Mentale; negli ultimi anni si è preferito puntare sulle realtà della pallavolo mista amatoriale, un movimento che nel nostro territorio muove centinaia di persone tra Ladispoli, Civitavecchia, Cerveteri e i comuni del Lago di Bracciano.

L’ASD Volley Ladispoli dal 2009 ha dato un grande impulso a questa pallavolo con meno agonismo e meno stress, più solidarietà e più divertimento; lo sport amatoriale anche stasera ha dimostrato di essere uno sport per tutti, un movimento che renda migliore il territorio e aiuta le persone a trovare anche nel gioco sportivo un potente strumento di crescita e integrazione.

Venendo alle due finali del Torneo, la partita più bella è stata sicuramente la prima finale, che ha visto di fronte la terza e la quarta classificata del girone all’italiana, ovvero La Libera Volley Ladispoli e Fratello Sole di S. Severa. Il primo set è stato combattutissimo con Santa Severa sempre avanti e Libera capace ogni volta di recuperare. Alla fine le squadre sono arrivate sul 20-20 e si è giocato – per la prima volta – il “golden point”, che ha visto la vittoria di Fratello Sole per 21-20. Ricordiamo la formazione di partenza della Comunità: Doriana e Giulia, palleggiatrici, Fabrizio B, Michael, Edoardo e Jacopo L, universali). Anche nel secondo set grande equilibrio e belle giocate per entrambe le formazioni; Fratello Sole era in campo con Raquel e Giulia, Ilya, Vincenzo, Edoardo e Mauro. Ottimo il servizio di Libera Volley, a cui mancava la brava palleggiatrice, e risultato finale di 21-16 per Fratello Sole. Complimenti a entrambe le squadre, allenate rispettivamente da Daniele Segnini e Raquel Vargas (Fratello Sole) e Andrea Settimi (Libera Volley)

L’altra finale, quella per l’assegnazione del primo e del secondo posto, ha visto di fronte l’Extreme Volley di Cerveteri – sin qui a punteggio pieno – e la squadra di casa dell’ASD Volley ladispoli, con giovani giocatrici e giocatori provenienti dall’Avviamento, integrati con qualche elemento dell’Amatoriale Angelo (campione uscente). L’emozione ha sicuramente frenato la squadra di Ladispoli, con tutto il pubblico che tifava per loro; hanno subito un micidiale 12-3 e – per tutta la partita – hanno patito il servizio degli esperti avversari. Per Ladispoli troppi attacchi forzati, a rete o fuori, e troppa imprecisione in difesa e in ricezione. Extreme ha sempre controllato la partita e – come negli altri incontri – ha fatto pochissimi errori. Alla fine 2-0 per la squadra di Cerveteri con eloquenti parziali di 21 – 11 e 21 – 10. Anche qui complimenti ai due allenatori (Stefano Lucarini per Extreme e Fabio D’Arienzo per Ladispoli) e all’ottimo arbitraggio di Raquel, favorito dal grande fair-play delle squadre.

Il “terzo tempo” è iniziato con le premiazioni: 4 coppe di uguali dimensioni alle 4 squadre (cose che si possono fare solo in tornei come questo), una medaglia ricordo a tutti i partecipanti e 4 targhe ai giocatori premiati dalla giuria tecnica (Luca Longarini per Extreme, Martina Bragaglia per Volley Ladispoli, Vincenzo per Fratello Sole e Gentian Albarayani per Libera Volley). Poi un ottimo rinfresco con pizza e rustici, insalata di farro e macedonia, cornetti e pizzette e la solita bellissima torta della Pasticceria Benedetto (nostro sponsor insieme agli amici della Farmacia Scotti-Manduzio di Santa Severa). Buona estate a tutti dagli organizzatori. Adesso Beach-Volley. Per la pallavolo ci si rivede a ottobre, magari con un Torneo di Autunno e la stessa formula vincente”.

Ufficio Stampa ASD Volley Ladispoli