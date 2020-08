Volley femminile, l’Asd Civitavecchia Volley acquista il titolo di serie D - Terzo Binario News

Società ancora al lavoro per la definizione della rosa rossonera guidata dal coach Alessio Pignatelli

L’Asd Civitavecchia Volley femminile della presidente Viviana Marozza e del suo staff ha acquistato il titolo di serie D. L’ufficialità dell’acquisto è giunta recentemente ma il direttore tecnico della società rossonera Cristiano Cesarini è ancora al lavoro per definire gli ultimi dettagli del progetto.

La rosa è ancora in fase di definizione, ma a tenere le redini sarà coach Alessio Pignatelli, già tra le file rossonere alcune stagioni fa sia nel settore giovanile che proprio nella serie D rossonera.

“Abbiamo deciso di acquistare il titolo di serie D per far partire un progetto che vuole dare alle atlete dei campionati giovanili una serie regionale – afferma fiducioso Cristiano Cesarini – dove approdare al culmine del proprio percorso giovanile. Speriamo al più presto che i nostri talenti la trasformino in serie C”.