"Vivi il Castello di Santa Severa", domani sera IMPULSE Italian Pink Floyd Tribute Band • Terzo Binario News

“Vivi il Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio, Assessorato alla Cultura e organizzata dalla società in house LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, domenica 3 settembre, Impulse, Italian Pink Floyd Tribute Band.

La passione per una band leggendaria e il desiderio di ricreare con cura maniacale le atmosfere che solo i Pink Floyd hanno saputo proporre al panorama musicale internazionale sono gli elementi che hanno dato vita agli Impulse, tribute band Pink Floyd romana nata nel 2008. In quasi 15 anni di attività, la band ha riproposto il repertorio Pink Floyd nelle più svariate situazioni: da show in live music club, sino a piazze estive e teatri. Il repertorio degli Impulse spazia da esibizioni a tema, con serate dedicate ad album o live specifici, all’esecuzione di vere e proprie greatest hits. L’energia e la passione con cui gli Impulse ripercorrono nei loro live la lunga carriera del gruppo inglese, unita all’attenzione per i dettagli, fanno in modo che la band sia attualmente considerata un punto di riferimento per chi ama provare dal vivo le emozioni associate alla musica dei Pink Floyd.

Il Castello è un complesso monumentale di proprietà della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea, d’intesa con Mic, Comune di Santa Marinella e Coopculture. Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impulse-tribute-pink-floyd-698472408777?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1

