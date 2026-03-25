Viva Ladispoli si presenta sabato alle 17 • Terzo Binario News

Nel dehors del bar “Black House” in Piazza della Vittoria 25

“Come preannunciato si svolgerà un incontro pubblico, i cittadini e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.

L’appuntamento è per sabato 28 marzo alle ore 17:00 nel dehors del bar “Black House” in Piazza della Vittoria 25.

Una presentazione ufficiale di un progetto innovativo mirato alla sfera pubblica grazie all’apporto di competenze, esperienze e idee di persone unite dalla volontà di impegnarsi per la cura dell’interesse comune e del miglioramento.

In questo quadro durante l’incontro di sabato 28 marzo verranno esposte le coordinate relative a tematiche emerse nel corso delle riunioni già svolte e il metodo di lavoro impiegato finora per elaborare “un’idea di Città da costruire insieme” che ricordiamo è appena iniziato.

Ora c’è la volontà di presentare questa idea progettuale: ascoltare la cittadinanza intera per capire meglio la realtà delle cose (cosa funziona e cosa non funziona in città) e ad arrivare soltanto alla fine di questo percorso ad avanzare le giuste proposte per una Ladispoli migliore. Non si vuole quindi partire dalle proposte per partito preso, ma iniziare con una giusta fase di ascolto le criticità presenti in città o invece le cose considerate positive.

Poi arriverà il momento per elaborare possibili soluzioni e proposte. Il progetto “Viva Ladispoli” è aperto dunque alla partecipazione, all’interesse e all’ascolto. Un laboratorio emancipato e costruttivo teso alla progettazione. In altri termini uno sviluppo con l’indicatore puntato sulla centralità della qualità della vita dei residenti e dei visitatori. Vi aspettiamo lieti di una reciproca conoscenza”.

VIVA LADISPOLI