Vittorini carica il Tolfa: "Era importante battere il Cerveteri e ce l'abbiamo fatta" • Terzo Binario News

(foto Nicoletta Vittori) – È cominciata bene la stagione del Tolfa 2024-225 nel campionato di promozione con il successo interno per 1-0 ai danni del Cerveteri.

C’è voluto un rigore confezionato dai fratelli Vittorini, con Miguel che lo ha procurato e Manuale che l’ha trasformato, per ottenere il successo finale.

Successo tutt’altro che semplice, come spiega lo stesso Manuel: «I ceriti sono compagine tosta, agonisticamente valida – spiega l’ex numero 7 del Civitavecchia – che credo possano dire la loto in questa stagione. Quanto visto al memorial Ciancarini non poteva essere indicativo e infatti domenica la gara è stata ben diversa.

Il Tolfa ha meritato di vincere, anche se il parere altrui è stato diverso, specie nell’occasione in cui di dice che gli ospiti avrebbero dovuto usufruire del rigore». Vittorini si riferisce all’uscita del portiere De Clementi, autore di una buona prestazione, nella quale subisce una carica prima di travolgere l’avversario.

«Credo che l’arbitro abbia voluto sorvolare perché non ha fischiato neanche il fallo sul nostro numero 1. Al contrario, quello di Miguel era netto». Dunque il confezionamento della rete decisiva è stata una faccenda tutta interna ai Vittorini: «A Miguel faccio i complimenti per la prestazione visto che per cause di forza maggiore ha giocato come falso 9. Appena Moretti tornerà disponibile l’assetto offensivo tornerà alla forma immaginata. Sul campionato credo che vincere nella prima giornata sia importantissimo, perché rompere il ghiaccio con un successo aiuta nelle settimane successive. Le avversarie? A sostegno di quanto sia difficile il primo turno, abbiamo visto risultati a sorpresa come le sconfitte di Ladispoli e Santa Marinella, o lo 0-4 del Cimina a Fiumicino. Credo ci vogliano una decina di giornate prima di capire le squadre che tipo di campionato possono disputare. Adesso è veramente presto, fra giocatori fuori forma, allenatori nuovi e forse pure ambizioni da definire» la conclusione di Manuel Vittorini.

L’allenatore tolfetano Michele Micheli si è detto soddisfatto della gara: «Sono orgoglioso del carattere della squadra – ha detto il tecnico – perché questo tipo di partite possono diventare difficili da gestire. Ho chiesto perseveranza perché sapevo che si poteva vincere grazie a un episodio. Credo che la vittoria sia legittima contro un Cerveteri organizzato e ben messo in campo. Ho notato una certa crescita nonostante diverse assenze. Nota merito per Miguel Vittorini rimasto in campo per quasi 80 minuti giocando benissimo. Per disputare un campionato di livello queste partite vanno vinte a tutti i costi come fatto dal Tolfa in questa occasione».

Come accennato da Vittorini, il prossimo turno dei tolfetani sarà lontano dalla Pacifica ovvero in casa dell’Atletico Cimina, un undici con quartier generale a Canepina che non ha fatto mistero di voler ambire a posizioni di vertice. Ma come sottolineato dal numero 7 biancorosso, non solo è presto per stilare qualsivoglia giudizio ma arrivarci con un successo in tasca è molto meglio.