Il Santa Marinella ora rischia i play-off • Terzo Binario News

Pari per 3-3 a Ostia contro la Pescatori, ma l’Ostiantica vince e scavalca i rossoblù

La corsa ai play-off del Santa Marinella rischia di essere compromessa. Infatti i rossoblù hanno pareggiato 3-3 (dopo essere stati sotto anche 3-1) a Ostia contro la Pescatori ma l’Ostiantica ha battuto 2-0 un Borgo Palidoro stanco per la semifinale di Coppa Italia e adesso è salito al terzo posto. A due giocate dal termine del girone A di Promozione, due punti di svantaggio possono essere un divario incolmabile e comunque i santamarinellesi non sono più padroni del loro destino.

Nella 17esima giornata di ritorno, la squadra di Daniele Fracassa ha affrontato una Pescatori Ostia che non ha più nulla da chiedere a questa stagione. Ma forse il 6-0 dello stadio Fattori ha motivato i gialloverdi che non hanno certo mollato anzi, nella tana di terra battuta del Lodovichetti hanno provato a vincere. Rompe l’equilibrio Lorenzo Franci al 9’, con raddoppio della Pescatori al 31’ con Denis Villanueva. Dimezza lo svantaggio prima del riposo Francesco Brutti ma ancora Franci sigla il 3-1 a inizio ripresa. Il Santa Marinella reagisce e trova il 3-2 con Augusto Buonanno al 29’ e il 3-3 porta la firma di Samuele Cerroni al 43’.

«Abbiamo sbagliato l’atteggiamento del primo tempo – ammette mister Fracassa – mentre loro sono stati bravi con il gol di Brutti che ci ha tenuti in corsa. Nel secondo tempo la padronanza territoriale è stata tutta appannaggio nostro e dopo il pari abbiamo creato quattro occasioni clamorose per il punto che sarebbe valso il 3-4. Sono rimaste due gare alla fine e anche le altre avranno difficoltà ma noi abbiamo l’obbligo di vincere già domenica in via delle Colonie contro l’Atletico Capranica».

Ma perché è compromessa la corsa play-off del Santa Marinella? Il campionato lo ha vinto il Grifone Gialloverde,con 76 punti, rallenta il Salaria Vescovio secondo che con il pari interno con il Rodolfo Morandi sale a 67. L’Ostiantica come detto ha avuto ragione del Borgo Palidoro e di punti ne ha 65 mentre il Santa Marinella insegue a 63. Dunque a due giornate dal termine i rossoblù ospitano il Capranica e chiudono la stagione a Cerveteri. Certo, 6 punti sono conquistabili ma l’Ostiantica è chiamato al derby di ostia contro il Morandi (che, per quanto insidioso, non si gioca più nulla) e ultimo turno interno con la Duepigrecoroma. E anche per l’Ostiantica 6 punti non sono certo un miraggio.