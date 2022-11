Visita alla Roma antica per gli studenti tedeschi ospiti del “Di Vittorio” di Ladispoli • Terzo Binario News

Bellissima esperienza nella città eterna. Soddisfatta la Ds, Vincenza La Rosa

Proseguono a ritmo serrato le attività che vedono impegnati gli studenti dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” nel Progetto di internazionalizzazione coordinato dalle Docenti Angela Di Sabatino e Mariagrazia Passerini. Questa mattina gli allievi hanno accompagnato i loro coetanei di

Treviri nella visita della Roma antica, spiegando loro, in Inglese, tutti i segreti del Colosseo, la bellezza dei Fori Imperiali, del Palatino e del Circo Massimo, passando però anche per Piazza Venezia e dunque davanti alla mole imponente del Vittoriano.

“Una giornata intensa che ha destato l’entusiasmo degli studenti tedeschi, estasiati di fronte alla bellezza dei monumenti simbolo della Città Eterna. – hanno sottolineato le Docenti – Il Progetto è giunto alla sua quarta giornata e siamo soddisfatte di un’esperienza che alterna momenti di svago ad altri di apprendimento formale. Ma il filo conduttore è stato quello della condivisione: abbiamo accolto gli allievi di Treviri trasformando la nostra scuola in una casa aperta e tutti hanno contribuito a creare un clima ospitale e familiare. E’ questo, d’altra parte, il senso più profondo di un’autentica comunità educante”.

“Si tratta di un Progetto di estrema rilevanza pedagogica, basato su metodologie didattiche altamente innovative – ha affermato la Dirigente scolastica dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” Prof.ssa Vincenza La Rosa – che non solo potenziano le conoscenze e le competenze linguistiche degli studenti

coinvolti inserendole in contesti comunicativi reali, ma si ripercuotono positivamente anche sulla loro maturazione e crescita complessiva. La mobilità studentesca rappresenta uno strumento indispensabile per raggiungere il traguardo di un’effettiva cittadinanza europea. Aprire la scuola ad una dimensione

internazionale significa promuovere la comprensione reciproca e il dialogo fra culture diverse, creare reti di relazioni che rinnovano e rendono vivi gli apprendimenti”.

Ad accompagnare gli allievi c’erano questa mattina anche la Prof.ssa Federica Fiorillo, Docente di Storia dell’Arte e la Prof.ssa Marianna D’Amico, insegnante di Francese. Domani gli studenti della “Berufsbildende Schule Gestaltung und Technik (Scuola professionale di Progettazione e Tecnologia) di Treviri visiteranno l’Oasi naturalistica di Torre Flavia a Ladispoli.