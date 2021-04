Virginia Raggi contro la Super League: "Penalizza club come Roma e Lazio" - Terzo Binario News

Il sindaco capitolino: “Non trovo corretto che poche società monopolizzino l’intera scena calcistica“

“L’idea di creare una Superleague comporterebbe la realizzazione di una élite calcistica che limiterebbe la partecipazione di club come la Lazio, la Roma e tante altre realtà sportive nel centro e sud Italia. Per questo sono contraria”.

“È importante salvaguardare i valori dell’inclusione che il calcio da sempre promuove. Inoltre, non trovo corretto che poche società monopolizzino l’intera scena calcistica penalizzando così l’impegno economico che le altre società compiono attraverso investimenti che devono essere tutelati e valorizzati. Vanno garantiti anche gli interessi di chi sta investendo nei nostri territori”.

La Super League

Che cosa è la Super League? “La Super League – si legge sul portale della competizione in fase di allestimento – è una nuova competizione europea tra 20 club che comprendono 15 club fondatori e 5 qualificati annualmente. Ci saranno due Gironi composti da 10 squadre ciascuno, che giocheranno sia in casa che in trasferta. La Super League, riunendo i migliori club e i migliori giocatori al mondo, riuscirà ad offrire un’emozione e un coinvolgimento mai visti prima nel calcio”.

“Dopo la fase a Gironi, 8 squadre si qualificheranno per un torneo ad eliminazione diretta, giocando in casa ed in trasferta fino alla finale a gara secca della Super League, in un palpitante finale della stagione di quattro settimane”.

Juventus, Inter e Milan sono i club italiani che al momento ne fanno parte.