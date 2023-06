Violenta lite tra senza fissa dimora: 53enne colpito con calci e pugni, prognosi di 42 giorni • Terzo Binario News

I carabinieri arrestano un 26enne algerino, ad avere la peggio è un uomo di Santo Domingo

In via Mamiani, una lite tra due cittadini stranieri, entrambi senza fissa dimora, è sfociata in una violenta aggressione. Ad avere la peggio è stato un 53enne di Santo Domingo, scaraventato a terra e colpito con calci e pugni al volto da un 26enne algerino.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno allertato i Carabinieri che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio a bordo di una Stazione Carabinieri Mobile, nella vicina piazza Vittorio Emanuele II.

Intervenuti i Carabinieri, l’aggressore ha tentato di dileguarsi a piedi tra le vie limitrofe ma è stato bloccato, nonostante il tentativo di colpire anche i militari, ed è stato arrestato anche con l’assistenza di un Carabiniere libero dal servizio e in abiti civili che transitava in quel momento.

La vittima è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale policlinico “Umberto I” dove è giunto in codice rosso e ricoverato, in attesa di intervento chirurgico, per varie fratture alla testa, con ecchimosi in tutto il volto, con prognosi di 42 giorni.

L’arrestato è stato portato in caserma e dovrà rispondere dei reati di lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.