Violate le norme anti Covid: i Carabinieri chiudono un locale di Civitavecchia - Terzo Binario News

La violazione degli obblighi anti Covid, come il controllo del green pass, è costata la chiusura temporanea di un locale del centro di Civitavecchia.

Gli accertamenti sono relativi a qualche giorno fa, quando i militari della stazione di Civitavecchia hanno effettuato un controllo nella zona della movida invernale.

L’attività, situata in via Enrico Toti, è stata congelata per 9 giorni: infatti il dispositivo è stato emesso stamani e durerà fino al 16 aprile compreso.