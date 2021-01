Violate le norme anti Covid: chiuso un bar al Quadraro - Terzo Binario News

Lo scorso fine settimana, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione Roma Quadraro hanno sanzionato amministrativamente il titolare di un bar della zona, disponendo la chiusura dell’attività per 3 giorni.

I Carabinieri hanno sorpreso, all’interno del locale, due avventori intenti a consumare in loco, in violazione delle norme per il contenimento epidemiologico da Covid-19.

Multato il titolare, un 31enne romano, i Carabinieri hanno anche identificato e sanzionato i due clienti, due cittadini romeni di 37 e 38 anni e chiuso l’attività per 3 giorni.