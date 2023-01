Viaggio virtuale nel Campus Biomedico: i ringraziamenti dell'Iis Cardarelli di Tarquinia • Terzo Binario News

Molto interessante la giornata di orientamento scolastico ospitata al teatro di Montalto per gli studenti, anche del Marconi di Civitavecchia

Un grande ringraziamento è quello che l’Istituto d’Istruzione Superiore Vincenzo Cardarelli di Tarquinia rappresentato dalla Dirigente Dr.ssa Laura Piroli vuole rivolgere al suo ex allievo Dr. Andrea Rossi, amministratore delegato e direttore generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, per l’invito alla giornata di orientamento presso il Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro.

Cosa che ha dato un’importante opportunità ai suoi studenti dando la possibilità di far conoscere una realtà universitaria come quella del Campus che rappresenta uno degli atenei italiani di eccellenza per la preparazione ma soprattutto per le potenzialità di lavoro che offre post lauream.

In un’atmosfera effervescente e ricca di effetti a sorpresa, gli studenti delle classi quarte e quinte, insieme ai loro colleghi del Marconi di Civitavecchia, hanno riempito quattrocento posti della sala per assistere alla presentazione del Campus. Di certo un momento che non dimenticheranno: hanno potuto visionare le principali carriere universitarie che si possono avviare, hanno assistito a una

lezione di botanica in cui al power point si alternava una bella tavola illustrata man mano da una disegnatrice su una tavoletta grafica, hanno infine avuto l’occasione di partecipare a un’esperienza con visore tridimensionale.

Nel corso della sua lezione, la Prof.ssa Sara Cimini ha mostrato l’effetto del cambiamento climatico sulle piante e ha invitato tutti i presenti a riflettere su un concetto semplice ma spesso banalizzato e forse ridicolizzato: per agire bisogna capire cosa sta succedendo e rimediare; dunque per agire occorre studiare, e studiare tanto e bene. L’importanza dello studio e della conoscenza è stato perciò il centro d’interesse di tutti gli interventi che si sono susseguiti nella mattinata.

Tanto da aver colpito positivamente i più giovani. Lo possono testimoniare due studenti, Davide Reale e Carlotta Sabbatini, che sono stati intervistati alla fine dell’orientamento e hanno mostrato la loro condivisa e buona reazione alla molteplicità dei percorsi, all’efficienza dei laboratori e del tutorato, all’avanzamento tecnologico, ricevendo, non da ultimo, un plauso da parte degli

intervistatori che si sono sorpresi della sicurezza dimostrata nelle loro argomentazioni.

Il professor Franco Capoccia intervenuto al termine dell’incontro, ha voluto così esprimere la sua profonda gratitudine: “sono molto legato al Dr. Andrea Rossi che è stato mio alunno al corso ex ragioneria ora AFM-SIA perché, pur avendo raggiunto notevoli traguardi professionali ha sempre mantenuto legami con la sua ex scuola e con il suo territorio di provenienza; – riferisce il prof. Capoccia – è sicuramente un esempio da seguire per tutti gli alunni che oggi sono intervenuti

essendo la dimostrazione che con impegno, dedizione e costanza nello studio si possono raggiungere grossi risultati che rendono anche orgogliosi i docenti del lavoro svolto nei loro confronti”.

Nel manifestare il suo pieno consenso alle considerazioni espresse dai docenti e dagli studenti, la dirigente Laura Piroli ha tenuto a sottolineare come “l’orientamento – che da sempre è un punto di attenzione per il Cardarelli – debba sempre essere curato sia in ingresso che in uscita. Di solito, ci si occupa soprattutto di come attrarre studenti in prima classe: ma una scuola che abbia presente il suo obiettivo di fondo – preparare per la vita – deve essere attenta anche alle opportunità che è possibile offrire agli studenti che si avvicinano alla conclusione dei loro studi secondari. Grazie alla disponibilità del dott. Andrea Rossi, che non ha dimenticato le sue radici di formazione”.

Nella foto, Rossi, Piroli e Capoccia