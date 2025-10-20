 "Via Palermo a Ladispoli invasa da bustine di cacche abbandonate" • Terzo Binario News

“Via Palermo a Ladispoli invasa da bustine di cacche abbandonate”

Ott 20, 2025 | Ladispoli, Politica

bustine cacche cane via palermo ladispoli (2)

Bustine di cacche di cane abbandonate nella centralissima via Palermo a Ladispoli. Le segnala un cittadino.

“Deiezioni canine su un tratto di via Palermo,  che testimoniano come questi ‘affettuosi amanti degli Animali’ non abbiano rispetto per chi cammina per la città costringendo alle gimkane pr evitare maleodoranti olezzi da portare in casa”.

Lettera firmata

