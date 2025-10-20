"Via Palermo a Ladispoli invasa da bustine di cacche abbandonate" • Terzo Binario News

Bustine di cacche di cane abbandonate nella centralissima via Palermo a Ladispoli. Le segnala un cittadino.
“Deiezioni canine su un tratto di via Palermo, che testimoniano come questi ‘affettuosi amanti degli Animali’ non abbiano rispetto per chi cammina per la città costringendo alle gimkane pr evitare maleodoranti olezzi da portare in casa”.
Lettera firmata
Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it