Via Paisiello a Valcanneto, residenti furiosi per il divieto di sosta • Terzo Binario News

“Il mistero “veramente “ buffo di Via Paisiello a Valcanneto.

Circa un anno fa c’era stata la trasformazione di Via Paisiello a Valcanneto da strada a doppio senso di marcia a strada a senso unico, da parte dell’Amministrazione di Cerveteri.

Il tratto di strada di Via Giovanni Paisiello era stato trasformato a senso unico da Via Doganale a Via Muzio Clementi.

Dopo questa variazione alla viabilità però un gruppo di cittadini ha voluto sollevare delle proteste dicendo che la strada in questione era l’unica uscita con una chiara e sostanziale visibilità che consentiva, in completa sicurezza, l’immissione dei cittadini sulla via Doganale verso Fosso Statua, ed accusavano l’Amministrazione di non aver considerato che le altre due uscite hanno un alto grado di pericolosità.

Questa protesta è stata “ cavalcata “ anche dai Consiglieri di opposizione della passata legislatura che, anche con vari articoli di giornale, avevano chiesto con urgenza e immediatezza, il ripristino del doppio senso di marcia suggerendo di verificare, eventualmente, l’eventuale istituzione di un divieto di sosta, su entrambi i lati del primo tratto della via in oggetto, per facilitare il transito dei veicoli…

La protesta è stata ascoltata dall’ attuale Amministrazione che però “ ha fatto di più” per stravolgere la nostra vita.

Infatti noi residenti di Via Giovanni Paisiello da circa due mesi, senza che nessuno ci abbia chiesto il nostro parere, abbiamo visto sorgere la nuova segnaletica autostradale che impone il divieto di sosta e di fermata per veicoli in entrambi i lati della strada.

Questo significa che noi che viviamo su Via Giovanni Paisiello non potremo più fermarci davanti ai nostri cancelli con le automobili per scaricare le buste della spesa, o ancor peggio…

Il signor Giancarlo non potrà più invitare a casa sua i suoi due genitori anziani riconosciuti disabili dalla legge 104/92 perché, se con la sua auto si mette in sosta davanti al suo cancello di casa, per far scendere i suoi genitori anziani e disabili verrà considerato un fuorilegge dal Comune di Cerveteri tanto da essere multato!

Anche la Signora Carla, anche lei anziana con problemi di deambulazione tanto da aiutarsi con una stampella dovrà parcheggiare lontano dalla sua abitazione e percorrere centinaia di metri a piedi per tornare a casa perchè altrimenti anche lei verrà considerata un fuorilegge dal Comune di Cerveteri tanto da essere multata!

Anche il Signor Celeste se vorrà comprare dei mobili nuovi dovrà specificare alla società che li consegna che dovranno parcheggiare il loro furgone a centinaia di metri di distanza perchè davanti casa sua c’è il divieto di sosta e di fermata !

Infine non bisogna scordarsi del Signor Franco che ha messo in vendita la sua casa e per colpa di quei cartelli stradali non la riesce a vendere, perchè del resto solo un pazzo può comprarsi una casa dove non è possibile sostare o addirittura fermarsi con l’auto davanti la propria entrata di casa… Ricordando che l’ infrazione al divieto di sosta e di fermata, previsto dal comma 1, ha una sanzione amministrativa compresa tra 87€ e 344€, che scendono ad un minimo di 41€ e ad un massimo di 168€ per i conducenti di motocicli.

Sinceramente non riusciamo a capire come sia possibile che nella sola Via Paisiello, che è vero essere una delle tre entrate di Valcanneto anche se teniamo a precisare essere una strada corta con poco traffico veicolare che serve soltanto agli abitanti locali di quella parte del comprensorio, si sia proceduto ad attuare un divieto di sosta e di fermata mentre le altre due “ entrate “ dalla Via Doganale, ossia Viale Umberto Giordano e Viale Claudio Monteverdi, appunto detti “ Viali “ dove transitano anche i mezzi Cotral ed il traffico va sempre in tilt per tutte le auto parcheggiate, non si sia preso lo stesso provvedimento.

Noi cittadini di Via Paisiello chiediamo che venga tolto subito il divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati della strada.

Visto anche che, per gli altri cittadini il problema è il fatto che, le altre due “ entrate” da come dicono sono pericolose per immettersi sulla Via Doganale, e Via Paisiello rappresenta per loro “l’unica uscita con una chiara e sostanziale visibilità che consente, in completa sicurezza, l’immissione dei cittadini sulla via Doganale verso Fosso Statua…

Chiediamo alla Amministrazione di Cerveteri l’ istituzione di un senso unico della strada in oggetto da Via Muzio Clementi a Via Doganale, ossia al contrario del senso unico che avevano fatto in precedenza, così che anche gli autisti giustamente “paurosi” siamo contenti.

Certi che il problema sia risolto nel più breve tempo possibile, e pronti a dare battaglia in qualsiasi sede se non dovessimo avere un riscontro positivo su questa vicenda…Chiediamo a tutti gli organi amministrativi comunali, consiglieri di opposizione compresi di voler aprire sempre un tavolo di confronto con i cittadini interessati prima di prendere qualsiasi decisione che possa stravolgere la loro vita”.

i Residenti di Via Paisiello