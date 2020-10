"Via Giordano a Valcanneto è pericolosa": la denuncia di un cittadino di Cerveteri - Terzo Binario News

Nel racconto di un incidente avvenuto qualche giorno fa a Valcanneto, un cittadino si lamenta nei confronti dell’Amministrazione per un mancato intervento in via Umberto Giordano, definita troppo pericolosa.

“Avvenuto l’ennesimo incidente su via Umberto Giordano, causa alta velocità e distrazione… nell’impatto hanno rischiato di essere investiti alcuni passanti.

Credo sia ora di riaprire un dialogo con il nostro beneamato Sindaco per affrontare nuovamente e costantemente il problema della sicurezza legata alla viabilità stradale in Valcanneto… non credo che sia solo un problema di fondi pubblici ma solo di mancanza di volontà”.