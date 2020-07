Via Gavi: ecco l'antenna telefonica, via libera "con il silenzio-assenso" - Terzo Binario News

“La questione relativa all’installazione di un’antenna telefonica in via Gavi è l’emblema dell’inefficienza dell’Amministrazione Raggi. Il via libera arriva con la procedura del silenzio-assenso, senza alcun sopralluogo, ma soprattutto non ci si accorge che c’è un errore madornale: il terreno dove viene installata non è nel civico indicato nell’atto E ad accorgersi di tutto sono i cittadini, non il Comune di Roma”. Così in una nota Stefano Erbaggi, esecutivo romano di Fratelli d’Italia, e il Consigliere del Municipio XIV Stefano Oddo (FdI) che rivolgono un plauso alla mozione presentata in Campidoglio e mossa dal Capogruppo di FdI in Comune, Andrea De Priamo.

“Colpisce nello specifico che l’installazione fosse prevista inizialmente al civico 27 di via Gavi, dove sorge una abitazione e che, invece, sia stata eseguita in un terreno situato tra il civico 25 e il 27. Spiace che oltre all’errore per i cittadini sia arrivata anche la beffa”, concludono.

Rosario Leone, cittadino residente in via Gavi 25, commenta così: “Restiamo basiti da due elementi. Il primo: i cittadini non hanno potuto fornire le opportune segnalazioni in merito all’installazione poiché nel primo atto pubblicato era indicato il numero civico errato. La seconda: dal 22 febbraio, giorno in cui abbiamo segnalato le incongruenze della pratica, spiace si sia arrivati alla sospensione solo in data 16 luglio, impiegando ben cinque mesi!”