Via dell'Arcadia: con la mano chiude la bocca di una donna poi le ruba la borsa - Terzo Binario News

Arrestato un 26enne nigeriano: nel suo sangue trovate tracce di sostanze stupefacenti

La collaborazione tra cittadini e Polizia ha portato all’arresto di un violento borseggiatore in un parco in via dell’Arcadia, all’Ardeatino.

Nel pomeriggio scorso una donna, seduta su una panchina dell’area cani, è stata afferrata alle spalle da un uomo: con una mano le ha chiuso la bocca e con l’altra le ha strappato la borsa. Il rapinatore è fuggito a piedi ma un passante, raccogliendo il grido di aiuto della vittima, ha iniziato a seguirlo con la propria auto.

O.E.A. , queste le iniziali del 26 nigeriano che verrà poi arrestato, si è disfatto della borsa senza toccare nulla all’interno. Nel frattempo nella zona sono arrivate due pattuglie della Polizia: una della Sezione Volanti ed una della Squadra Mobile. Lo stesso cittadino che aveva inseguito il rapinatore ha indirizzato gli agenti che, dopo pochi metri, hanno fermato il malvivente.

Quando si sono avvicinati il nigeriano, in forte stato di agitazione, ha iniziato ad aggredirli cercando di fuggire e ha colpito più volte una delle auto di servizio, danneggiandola nella parte posteriore.

Visto lo stato psicofisico del fermato gli agenti, con l’aiuto del 118, lo hanno condotto al più vicino pronto soccorso dove gli esami tossicologici hanno rilevato la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue. Gli stessi poliziotti sono stati medicati in ospedale e ne avranno per almeno sette giorni.

Al termine degli accertamenti O.E.A. è stato arrestato e dovrà rispondere di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale oltre che di rapina aggravata e danneggiamento ai beni dello Stato.